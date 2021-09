70.000 Häuser nach Überschwemmungen in Thailand unter Wasser

In verschiedenen Orten des Einzugsgebiets, darunter in Bangkok und in der alten Königsstadt Ayutthaya, versuchten Helfer wichtige Gebäude mit Sandsäcken zu schützen. Ayutthaya mit seinem Geschichtspark, einer archäologischen Stätte mit Palästen, buddhistischen Tempeln, Klöstern und Statuen, ist eine der größten Touristenattraktionen des Landes.

Angst vor Fluten wie 2011

Die Behörden teilten inzwischen mit, es sei keine Wiederholung der verheerenden Überflutungen von 2011 zu befürchten. Im Vergleich zu damals sei der Wasserstand in den vier größten Staudämmen des Landes viel niedriger, teilte das königliche Bewässerungsamt mit. "Die Leute müssen keine Panik haben", sagte Pakorn Ataphant von der Agentur für Geoinformatik.

Bei den Überschwemmungen vor zehn Jahren hatten Wassermassen weite Landstriche, Industrieparks mit Hunderten Fabriken und Teile Bangkoks überflutet. Viele Fabriken blieben wochenlang geschlossen. Mehr als 800 Menschen kamen ums Leben.