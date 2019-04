70 Jahre NATO: Jubiläum von Streitigkeiten überschattet

Getrübt vom Streit über das deutsche Verteidigungsbudget und türkische Rüstungsgeschäfte mit Russland hat sich die NATO zum 70. Jubiläum um Einigkeit bemüht. Beim Treffen der NATO-Außenminister am Donnerstag in Washington standen der Umgang mit Russland sowie der Kampf gegen den internationalen Terrorismus auf der Tagesordnung - jedoch auch die Lastenverteilung.

Berliner Verteidigungsbudget sorgt weiter für Kritik

In diesem Punkt musste sich der deutsche Außenminister Heiko Maas ( SPD) auf unangenehme Fragen gefasst machen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Kritik am deutschen Verteidigungsbudget noch einmal verstärkt - US-Präsident Donald Trump, sein Vize Mike Pence und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderten Berlin auf, mehr Geld auszugeben. Maas bekräftigte ein ums andere Mal, dass der Verteidigungshaushalt bis 2024 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht werde. Die NATO-Mitglieder haben sich allerdings verständigt, dass die Quote zu diesem Zeitpunkt bei zwei Prozent liegen solle.

Vor Beginn des Außenministertreffens sagte US-Ressortchef Mike Pompeo, es sei jetzt "nicht der richtige Moment, um die immer gleichen Entschuldigungen zu wiederholen, wonach unsere Bürger höhere Verteidigungsausgaben nicht unterstützen". Jedes NATO-Mitglied sei "verpflichtet", den eigenen Bürgern die Sache zu erklären.

Stoltenberg mahnte und lobte Deutschland gleichermaßen. Das Land sei in der NATO sehr engagiert, etwa als eine "führende Nation" beim Afghanistan-Einsatz. Berlin habe auch finanziell schon "Fortschritte" gemacht und die Verteidigungsausgaben hochgefahren. "Aber natürlich erwarte ich mehr von den Bündnismitgliedern", sagte Stoltenberg. Maas betonte, Deutschland sei "entschlossen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen". Die Budgetdebatte sei "nachvollziehbar".