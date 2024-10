Ein Jahr nach dem 7. Oktober-Massaker: Ganz Israel trauert

Um 6:29 Uhr – dem Beginn des Massakers vor einem Jahr – heulten am Montag zum ersten Mal die Sirenen. Vor dem Beginn einer Schweigeminute. Zur selben Zeit heulten sie auch am 7. Oktober 2023. Nachdem mehr als 3.000 Hamas-Bewaffnete den nahen Sperrzaun zum Gazastreifen durchbrochen hatten und Israels Süden stürmten.

Obwohl Trauer und Schmerz bei allen Hinterbliebenen gleich sind, im Gedenken waren sie nicht wirklich vereint. Fast jede Ortschaft in Israel beging am gestrigen Montag einen eigenen Trauerakt. Viele in Ruinen, die auf Wiederaufbau warten.

Deshalb stieß die geplante „Staatliche Gedenkveranstaltung“ schon im Sommer auf heftige Kritik. Vor allem die Selbstverständlichkeit, mit der die Regierung Benjamin Netanjahus das Gedenken übernehmen wollte. „Einen staatlichen Untersuchungsausschuss will er für sich verhindern, aber eine staatliche Trauerzeremonie will er für sich organisieren“, meinten die Kritiker.

Im Norden an der Grenze zum Libanon gab es Raketenalarm wie jeden Tag. Doch nach längerer Angriffspause feuerte auch die Hamas am Montagmorgen wieder Raketen. Nicht mehr mit derselben Feuerkraft, aber bis in einen Vorort Tel Avivs. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Massaker beim Festival

Noch im Morgengrauen stürmten die ersten Terroristen das „Schlacht“-Feld bei Re´im, wo 364 Besucher des Nova-Tanzfestivals niedergemetzelt wurden. Meist junge Menschen aus ganz Israel, auch aus dem Ausland. Die meisten Geiseln wurden von hier in die Gefangenschaft mitgeschleift. Bilder der Entführten und Getöteten füllten am Montag nah aneinandergereiht den riesigen Park aus.

Musik, Tanz und Mord – Islamisten sehen da logische Zusammenhänge. Auch Idan Schtiwi (28) wurde an diesem Tag in Re´im ermordet. Seine Familie dachte noch bis Montag, er lebe noch irgendwo in den Geiselkerkern der Hamas im Gazastreifen. Am Montag vor der Zeremonie aber erhielt sie die Nachricht von seiner Ermordung.

Gerade unter den jungen Menschen in Re´im und den sozialistischen Kibbuzim dürfte die Zahl derer, die an die Möglichkeit eines Friedens mit den Palästinensern glaubten, höher als anderswo gewesen sein. Bei vielen ist das nicht mehr so.