6.000 weitere Polizisten: Großbritannien erwartet nächste Krawall-Welle

Sie zögern nicht länger. Als Dienstagabend in Großbritannien eine Liste jener Adressen online ging, an der Rechtsextreme am Mittwoch Protestaktionen planten, rückten die betroffenen Shopbesitzer teilweise noch in der Nacht aus. Mit Spannplatten, Nägel und Hammer verbarrikadierten sie Fenster und Türen. Sicher sei sicher. Dazu wurden 6.000 zusätzliche aufruhrerprobte Polizisten mobilisiert, Parlamentsabgeordnete dazu angehalten, von zu Hause zu arbeiten und Premier Keir Starmer wiederholte einmal mehr seine Botschaft, dass diejenigen, die sich an Unruhen beteiligen, „die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen“.

In Rotherham haben Rechtsextreme versucht, ein Hotel in Brand zu setzen

Doch als der zuständige Richter entschied, den Identitätsschutz aufzuheben, war es bereits zu spät: Rechtsradikale waren da schon in Southport und in anderen Städten ausgerückt. Sie nahmen Moscheen ins Visier, warfen Ziegelsteine durch Schaufenster, zertrümmerten Polizeiautos, griffen Beamte an. In Rotherham versuchten sie, ein Hotel, in dem sich Asylwerber befanden, in Brand zu stecken. In Belfast sollen sie einen 50-jährigen Mann in den Kopf getreten haben. In Hull umzingelten sie ein Auto, weil sie den Fahrer für einen Ausländer hielten. Ein Social-Media-Video zeigt, wie sie mit Brechstangen auf das Auto losgehen; im Hintergrund hört man die Rufe: „Holt sie euch, Jungs! Macht die Scheiße kaputt.“

Insgesamt wurden mittlerweile 400 Personen festgenommen.

Erinnerungen an 2011

Für Keir Starmer werden derzeit Erinnerungen an den Sommer von 2011 wach. Am 4. August 2011 war der 29-jährige Mark Duggan von der Polizei erschossen worden. Daraufhin kam es in London innerhalb von vier Tagen zu den schlimmsten Krawallen seit 200 Jahren. Insgesamt gab es damals 3.000 Festnahmen und 2.000 Verurteilungen.