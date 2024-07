England schwimmt im Dreck - und das ist eine Folge des Brexit

Es wäre nicht das erste Mal. Nach dem traditionellen Boat Race zwischen Cambridge und Oxford im April meinte Oxford-Teammitglied Leonard Jenkins zu BBC: „Es wäre viel schöner gewesen, wenn nicht so viel Kacke im Wasser gewesen wäre.“ Jenkins hätte sich noch in der Früh übergeben müssen und war nicht sicher, ob er die Regatta mitmachen könnte. Drei andere Mitglieder hatten wegen Magen-Darm-Viren das Training verpasst.

Jenkins wollte das nicht als Ausrede für die Niederlage verstanden haben: „Wir hätten sie vielleicht nicht geschlagen, selbst wenn wir alle in Topform gewesen wären.“ Vielmehr wollte er die dramatische Situation vor Augen führen: England schwimmt im Dreck.

Ungefiltertes Abwasser

Nach Angaben der Umweltbehörde wurde vergangenes Jahr 3,6 Millionen Stunden lang ungefiltertes Abwasser in Englands Flüsse, Seen und Meeresabschnitte gepumpt. Das ist doppelt so viel wie 2022. Und laut NGO Action River wurden daraufhin in der Themse E.coli-Werte von bis zu 25.000 KBE (koloniebildende Einheiten) pro 100 ml festgestellt. Das ist das 27-Fache des erlaubten Limits.