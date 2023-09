360.000 Migranten seit Jahresbeginn: Costa Rica will Notstand ausrufen

Wegen eines erhöhten Andrangs von Migranten auf dem Weg in Richtung USA will die Regierung von Costa Rica den Ausnahmezustand ausrufen. Damit sollen außerordentliche finanzielle Mittel zur Bewältigung der Krise freigesetzt werden, sagte Präsident Rodrigo Chaves am Dienstag (Ortszeit). Seit Jänner hätten mehr als 386.000 Migranten die Grenze von Panama nach Costa Rica überquert.

