USA: Bundesgericht stoppt neue Asylpolitik der Biden-Regierung

Noch Ă€ndert sich die Handhabe an der US-Grenze aber nicht: Der Richter - der vor Jahren bereits ein Ă€hnliches Gesetz von Ex-PrĂ€sident Donald Trump fĂŒr ungĂŒltig erklĂ€rt hatte - gab der US-Regierung zwei Wochen Zeit, um Berufung einzulegen. Bis dahin bleibt die Regelung in Kraft.

Die Lage an der sĂŒdlichen US-Grenze ist seit Jahren angespannt. Von 2021 an waren die Zahlen der illegalen Übertritte auf US-Territorium auf bis zu 250.000 pro Monat angestiegen. Im Juni belief sich diese Zahl auf knapp 145.000 - aus Expertensicht auch wegen der BeschrĂ€nkungen der Titel-8-Regelung. Das Thema Migration polarisiert in den USA, Republikanerinnen und Republikaner werfen der Biden-Regierung eine "Politik der offenen TĂŒr" vor.