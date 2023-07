Mexiko besorgt über schwimmende Mauer gegen Migration an US-Grenze

Die mexikanische Regierung hat sich nach dem Aufbau einer schwimmenden Barriere im Grenzfluss Rio Grande gegen illegale Migration in die USA besorgt geäußert. Die Platzierung von Bojen mitten im Fluss könne den normalen Wasserabfluss behindern, hieß es am Freitag (Ortszeit) in einer diplomatischen Note des mexikanischen Außenministeriums an die US-Regierung. Die Flusssperre verstoße zudem gegen bilaterale und internationale Verträge.

