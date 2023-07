Neun Tote bei mutmaßlichem Brandanschlag auf Großmarkt in Mexiko

Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen beliebten Großmarkt in Zentralmexiko sind am Montag nach Behördenangaben neun Menschen getötet worden. Acht von ihnen "starben an Ort und Stelle, ein weiterer in einem Krankenhaus", erklärten die Behörden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zeigten Aufnahmen von Sicherheitskameras bewaffnete Verdächtige, die eine vermutlich brennbare Flüssigkeit ausgossen, bevor sie aus dem Markt flohen.