20 Tote im Himalaya: Riskantes Kräftemessen zweier Atommächte

Peking, das seine Bautätigkeit in Ladakh zuletzt ebenfalls erhöht hat, warf Indien in den vergangenen Monaten wiederholt provozierende Streifgänge an der Grenze vor. Die Inder konterten mit dem Vorwurf, China wolle einseitig den Status Quo ändern.

Der indische Premier Narendra Modi und Chinas Staatschef Xi Jinping, die beide in ihren Ländern den Nationalismus schuüren, haben die jüngsten Vorfälle an der Grenze bisher nicht kommentiert. Modi wurde dafür von der Opposition scharf kritisiert. Die Außenminister beider Länder verkündeten am Mittwoch, man arbeite an einer diplomatischen Lösung.

Ein neuerlicher Krieg zwischen Indien und China könnte die Himalaya-Region destabiliseren, inklusive Kaschmir. Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus – Indien wäre der militärischen Supermacht China auch heillos unterlegen.