Corona und Heuschrecken: "Indien hat ein schlechtes Karma"

Dazu kommt, dass Indien ein rigoroses Tracing System eingeführt hat, gegen das vor allem die jungen IT-Spezialisten wegen des Datenschutzes Sturm laufen.

Wie in China wird jeder Inder, der ein Handy besitzt, nach seinem Ansteckungsrisiko eingestuft: grün, orange und rot. Auch Betriebe werden in Farben eingeteilt, je nachdem, wo sie liegen. Wenn ein Unternehmen nur die Bewertung orange erhält, dürfen nur 33 Prozent der Angestellten dort arbeiten, bei rot keiner, bei grün die Hälfte.

Jeder Zweite hat kein Smartphone

Das System funktioniert aber praktisch gar nicht, da weniger als die Hälfte der 1,3 Milliarden Inder ein Smartphone besitzt. Und die jungen IT-Typen machen sich einen Spaß daraus, die App zu manipulieren.

Neben Mumbai gehört auch Pune, früher besser bekannt als Poona, zu den Corona-Hotspots des Landes. „Unsere Straßen sind eng, viele müssen sich eine Toilette oder einen Waschraum teilen“, sagt Suraj Narvekar.

Dennoch: Die indische Regierung fährt das Land wieder hoch. Fabriken sind seit 1. Mai wieder geöffnet. Inlandsflüge sind seit dieser Woche erlaubt, Züge und Busse fahren wieder, auch um das Elend der Wanderarbeiter, in Indien nennt man sie „Migranten“, zu lindern.

Auf dem Marsch nach Hause

Denn Millionen Taglöhner, die in den Großstädten keine Verdienstmöglichkeiten mehr sahen, haben sich mit ihren oft kleinen Kindern zu Fuß auf den „oft Tausende Kilometer langen Heimweg“ gemacht. Suraj Narvekar ärgert sich, dass diese „Menschen ohne Bildung“ nicht in den Städten gewartet haben. Die Regierung hätte für sie Hilfsprogramme aufgelegt und sie gebeten, sich zur Heimreise anzumelden. „Furchtbares Missmanagement“ ortet der Techniker. Die Regierungen der Bundesstaaten waren nicht imstande, Listen anzufertigen, damit man ausreichend Züge und Busse zur Verfügung hätte stellen können.

Nichts sei passiert, und jetzt gingen schauerliche Bilder um die Welt, die die endlosen Karawanen zeigen, die sich entlang von Bahngleisen und größeren Straßen vor allem Richtung Norden bewegen: Hungernd, krank, ohne sauberes Trinkwasser, am Ende ihrer Kräfte.

Sorge um Ernte

Was Suraj Narvekar aber noch größere Sorgen macht, ist die Heuschreckenplage, die von Afrika über Pakistan nun auch Rajasthan erreicht hat und die an sich guten Ernten zunichtemachen könnte. „Die Natur holt sich jetzt alles zurück“, sagt der gläubige Buddhist. „Die Flüsse sind noch nie so sauber gewesen wie jetzt. Aber Corona und Heuschrecken, das ist zu viel. Indien hat ein schlechtes Karma.“