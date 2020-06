Chinas Wirtschaft könnte schon im Sommer um fünf Prozent wachsen

Die chinesische Wirtschaft kommt nach den Worten eines Regierungsberaters wieder in Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt könne im anstehenden dritten Quartal um fünf Prozent wachsen, sagte der Berater des Kabinetts, Liu Huan, am Donnerstag vor Journalisten in Peking.

Zu Jahresbeginn war die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wegen der Coronakrise um 6,8 Prozent geschrumpft und damit erstmals überhaupt seit Einführung der Quartalsstatistik.

Mit Zhu Guangyao forderte ein weiterer Berater des Kabinetts die USA und China zur baldigen Wiederaufnahme ihrer Handelsgespräche auf. Beide Länder seien zu stark miteinander verflochten, um sich zu entkoppeln, sagte der ehemalige Finanzstaatssekretär.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor betont, er sehe das geplante Handelsabkommen mit China unter den Bedingungen der Coronapandemie in einem neuen Licht. Trump wirft China vor, nicht ausführlich und früh genug über den Ausbruch der Seuche informiert zu haben. Die Regierung dies zurück.