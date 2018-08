1968: Das traumatische Ende des Prager Frühlings

Vor jedem Besuch muss ich viel auswendig lernen, denn ich habe für Freunde und Bekannte Nachrichten zu überbringen. Sämtliche Telefonate in den und aus dem Westen werden abgehört, die Korrespondenz wird zensuriert.

Ich darf mir keine Notizen machen, denn an der Grenze werden alle Papiere – sogar Putzerei-Zettel – peinlich genau inspiziert.

Treffen mit Verwandten

Ich helfe auch, Treffen von Exilanten mit ihren Verwandten zu organisieren. So rufe ich aus Bratislava die Mutter meines Wiener Freundes an, die in Nordböhmen wohnt, um ihr zu sagen, dass Josef in zwei Wochen nach Linz fahren wird.

Die verschlüsselte Nachricht bedeutet, dass ihr Sohn Jarda sie in 14 Tagen im ungarischen Györ treffen möchte. Es ist anstrengend, all die Decknamen, Orte und Termine nicht durcheinanderzubringen.