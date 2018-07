Nach Prager Frühling 1968: Die Flucht nach Österreich

Empfangen werden die Geflüchteten und Gestrandeten vorwiegend mit Sympathie und Anteilnahme. In Wiener Schulen werden Pritschen aufgestellt, Privatpersonen spenden Kaffee und Kuchen. Der ORF strahlt die wichtigsten Nachrichten auch auf Tschechisch aus. So können sich die Menschen in all ihrer Unsicherheit auf dem Laufenden halten. Viele wollen weiterziehen. Von Wien-Schwechat aus starten wöchentlich Charterflüge für Flüchtlinge nach Kanada, Südafrika und Australien.

Einige von uns – so wie ich – haben bei Verwandten Unterschlupf gefunden. Es ist nicht das erste Mal, dass Tschechen und Slowaken aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen müssen. Nach dem KP-Putsch von 1948 sollen es 60.000 gewesen sein. In Wien treffe ich viele Bekannte vom „Pressburger Korso“, der Flaniermeile durch die Altstadt, wieder. Da ich Deutsch spreche, helfe ich als Dolmetscherin, etwa bei der Antragstellung an der Botschaft Südafrikas. Dort müssen Fluchtwillige die Apartheid anerkennen. Wir haben kaum Ahnung, was das bedeutet.