15 Jahre Bürgerkrieg: Wie der Libanon ins Chaos stürzte

In diesen Mahlstrom der Gewalt – zumeist Vergeltungsschläge für Attentate – griffen internationale Akteure ein, rüsteten ihre favorisierten Gruppen aus. Etwa Syrien, das 1976 in den Norden des Landes einmarschierte und gegen die PLO vorging. Die Macht der Palästinenser drohte das Staatsgefüge zuungunsten der Christen zu zerstören, was der Politik des damaligen syrischen Präsidenten Hafiz al Assad zuwider war – der Libanon sollte aus syrischer Sicht in einem Gleichgewicht bleiben.

1978 überquerten israelische Streitkräfte die libanesische Südgrenze, vier Jahre später marschierten die Armee bis nach Beirut vor und vertrieb die PLO aus dem Libanon. Zu dieser Zeit tauchte eine weitere Kraft auf der politischen Landkarte auf. Die vom Iran gegründete und unterstützte Hisbollah. Rasch erwarben sich die schiitischen Krieger im Süden des Libanon einen furchteinflößenden Ruf, verübten verheerende Anschläge auf die Israelis.

Auch in Beirut kehrte nach der Vertreibung der PLO kein Frieden ein. Im August 1982 fiel der Phalangistenführer Bashir Gemayel einem Anschlag zum Opfer. Zwei Tage später verübten seine Anhänger in palästinensischen Flüchtlingslagern grausame Vergeltung, ermordeten Hunderte bis Tausende Menschen. Die israelischen Truppen, in deren Gebiet dies geschah, unternahmen nichts gegen das Massaker, gestatteten den Phalangisten den Zutritt.