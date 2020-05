10 Jahre Gefängnis für Sanader

Mitte der 90er-Jahre hatte Kroatiens Außenministerium bei der Kärntner Bank einen Kredit von damals 140 Mio. Schilling aufgenommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Sanader als Vize-Außenminister fünf Prozent der Summe illegal als Provision eingesteckt hat. Er hatte dies stets vehement bestritten, auch in der zweiten Anklage sieht er sich unschuldig. Auf den 59-Jährigen warten noch drei weitere Korruptionsverfahren. Die Antikorruptionsbehörde beziffert den Gesamtschaden mit 200 Mio. Euro. Ein in Kroatien tätiger österreichischer Geschäftsmann, der anonym bleiben will, erwartet weitere Klagen. Liefen doch beim Ex-Chef der Regierungspartei HDZ alle Fäden zusammen: Umstrittene Privatisierungsprojekte, unsaubere Grundstücksdeals, dubiose Vorgänge um die Agentur Finimedia, die Millionen für illegale Parteien¬finanzierung umgeleitet haben soll, können, so der Insider, nicht ohne Sanaders Wissen abgelaufen sein.