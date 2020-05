Vom Politstar zum Buhmann Kroatiens

Wo seine Karriere startete, endete sie auch: in Österreich. Vor 20 Jahren gründete er in Innsbruck die österreichische Zweigstelle der HDZ ( Kroatische Demokratische Gemeinschaft). Nach Innsbruck hatte ihn sein Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften und Romanistik verschlagen. Nach seiner Promotion in Innsbruck kehrte er 1983 nach Kroatien zurück, wo er bis 1987 als Journalist in seiner Geburtsstadt Split tätig war. Danach zog es ihn wieder in die Tiroler Hauptstadt, um vier Jahre als Unternehmer tätig zu sein. 1991 wurde er vom Kroatischen Volkstheater in Split zum Intendanten ernannt.



Erst 1992 entschloss sich Sanader, professioneller Politiker zu werden. Im selben Jahr übernahm er das Amt des Wissenschaftsministers und wurde ein Jahr später Vize-Außenminister. Nach dem Krieg (1991-1995) leitete er für ein Jahr die Präsidentschaftskanzlei von Staatsgründer Franjo Tudjman, der im Dezember 1999 verstarb. Zwischen 1996 und 2000 bekleidete Sanader erneut das Amt des Vize-Außenministers.



Auf dem HDZ-Parteitag 2002 wurde er zum zweiten Mal zum Parteichef gewählt. Dabei gab es eine heftige Auseinandersetzung mit seinem größten Konkurrenten, Ivic Pasalic, der kurz darauf die Partei verließ und den nationalistischen Kroatischen Block (HB) gründete.



Sanader arbeitete hart an einer Reform der Partei und entschuldigte sich auch bei allen Bürgern, die Probleme hatten, als die HDZ in den 1990er Jahren an der Macht war. Sanader führte die Partei mehr in die Mitte und warf auch die nach außen schlimmsten Nationalisten aus der Partei. Im Vergleich zu diesen Hardlinern gilt Sanader als höflicher und gebildeter Mensch, der Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch spricht.



2007 gewann Sanader nach 2003 mit der HDZ die Parlamentswahlen erneut. Er führte Kroatien in die NATO, doch in die EU schaffte es Kroatien nicht mit Sanader. Offensichtlich war seine Verhaftung eine der Bedingungen für Kroatiens EU-Beitritt geworden - die EU hatte von Kroatien immer wieder verlangt, dass das Land auf höchster Ebene gegen Korruption vorgehe. Die Geschichte schien sich zu wiederholen: Die Eröffnung von Kroatiens EU-Verhandlungen waren an die Verhaftung des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Ante Gotovina geknüpft, dessen Verhaftung Sanader massiv vorangetrieben hatte.



Und Sanaders Auslieferung hing wieder mit dem Thema EU zusammen: Noch vor kurzer Zeit hatte Sanader mit der Argumentation, in Kroatien sei kein faires Verfahren möglich, seine Auslieferung an Kroatien bekämpft. Seine Kehrtwende begründete der 58-Jährige so: Er halte Kroatien für EU-reif und wolle deshalb den Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit seinem Fall nicht belasten, da er die Beitrittsverhandlungen 2005 begonnen und zum Großteil über die Jahre selbst geführt habe. Zagreb schloss Ende Juni seine EU-Beitrittsverhandlungen ab.



Sanader wurde am 8. Juni 1953 in Split geboren, ist verheiratet mit Ankica Sanader und hat zwei Töchter, Bruna und Petra Sanader. Petra ist Schauspielerin in studiert in den USA. Bruna spielte bei seiner Flucht aus Kroatien im Dezember eine bedeutende Rolle: Sie fuhr mit ihm über die slowenische Grenze.