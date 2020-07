Podcast: Steigende Unfallzahlen – Sind die Radler schuld?

Steigende Unfallzahlen seit Jahren

In den vergangenen zehn Jahren gab es insgesamt 3.669 mehr verunglückte Radfahrer. Verletzte durch Unfälle mit Radfahrern. Das geht aus einer Studie von Ernst Pfleger vom Unfall- und Sicherheitsforschungsinstitut Epigus hervor.

Von 1983 bis 2010 gingen die Unfallzahlen, bei denen Radfahrer involviert waren, stetig zurück. Durch neue Verkehrskonzepte konnte damals die Zahl der Verletzten um fast 50 Prozent reduziert werden und es gab zudem 87 Prozent weniger Tote. Rechnet man das um, konnte man in diesen 27 Jahren 7,6 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Unfallkosten vermeiden.

Dies wurde teilweise durch die Analyse und Sanierung von Unfallstellen, teilweise durch andere Maßnahmen wie Temporeduktionen erreicht.

Aber: Seit zehn Jahren steigen die Zahlen wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2010 gab es in Wien 525 Verletzte, 2019 waren es bereits doppelt so viel (1.111). Warum das so ist, beantwortet die Wien-Redaktion des KURIER in der aktuellen Folge von "Nur in Wien".