Hop on, hop off: Busfahren wie die Touris

Vienna calling

Dass sich die beiden in einen Sightseeing-Bus setzen, in dem normalerweise nur Touristen anzutreffen sind, war eine Spontanaktion. Normalerweise, erzählen sie, sind die beiden Studentinnen im Sommer nicht in Wien anzutreffen.



Viel los ist im Hop-On-Hop-Off-Bus nicht. Neunzig Prozent der Sitzplätze bleiben frei. In den Vorjahren kamen fast zwei Drittel der Gäste der Vienna-Sightseeing-Busse aus Italien, Spanien und England. Die fehlen jetzt.