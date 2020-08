Der Parteien-Check im Podcast: Die SPÖ und wie sie Wien beherrscht

Seit 1945 ist sie in Wien an der Macht - die SPÖ. Viele Jahre unangefochten - zuletzt nicht mehr. Und so wird im Wien-Wahlkampf auch vor allem darüber diskutiert, welche Koalitionen im Herbst verhandelt werden. Denkbar ist, dass Rot-Grün in eine dritte Runde geht. Möglich ist aber auch, dass sich die SPÖ zu einer Koalition mit der ÖVP entscheidet.