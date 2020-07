Podcast: Die Grünen im Parteiencheck – Welche Aufreger kommen noch?

Grünen-Chefin Birgit Hebein hat in den vergangenen Wochen für die Aufreger-Themen gesorgt. Radwege, Begegnungszonen, verkehrsberuhigte Innenstadt. Derzeit ist es ruhiger um sie. Hat sie ihr Pulver schon verschossen? Oder kommt da noch was? Das beantwortet die neue Folge von "Nur in Wien".

Genau 73 Tage sind es noch bis zur Wien-Wahl. Die Wien-Redaktion des KURIER widmet sich in den kommenden Wochen im Podcast den Parteien, die am 11.Oktober in Wien antreten. Gestartet wurde mit den Neos – Die Podcast-Folge hier zum Nachzuhören.