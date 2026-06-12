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Nachspielzeit

Hello America: Was man vor dem ersten Spiel des ÖFB-Teams wissen muss

In der 2. Folge befindet sich der KURIER auf den Spuren des ÖFB-Teams in Santa Barbara. Wer empfiehlt sich für die Startelf gegen Jordanien? Und warum wurde Dejan Ljubicic nachberufen?
Alexander Strecha, Karoline Krause-Sandner und Andreas Heidenreich
12.06.2026, 12:43

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Die gigantische Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat begonnen. Das ÖFB-Team hat noch einige Tage Zeit, um sich noch mehr einzugewöhnen und sich auf das erste Spiel gegen WM-Neuling Jordanien vorzubereiten. Anpfiff für Österreich ist der 16. Juni (Ortszeit), in Österreich sieht man das ÖFB-Team am 17. Juni, 6 Uhr morgens auf ORF 1

Immer brennender wird die Frage nach Ralf Rangnicks Startelf. Wird sie ähnlich aussehen wie jene im Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni? KURIER-Expertin Viktoria Schnaderbeck glaubt nicht, wie sie im Podcast sagt. Und die beiden KURIER-Experten in Santa Barbara, Alexander Strecha und Andreas Heidenreich haben bei den Trainings - sofern es möglich war - den österreichischen Teamspielern auf die Beine geschaut und sich im Umfeld umgehört. Wer ist fit? Wer wird spielen? Wer empfiehlt sich für die Startelf? 

Ein Name fällt auffällig oft: Sasa Kalajdzic ist offenbar in Hochform. Die Frage ist, auf welcher Position - die KURIER-Redakteure vor Ort erklären die Hintergründe. 

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Non-playing Teamkollege Christoph Baumgartner

Außerdem analysieren sie in der WM-Spezialfolge die für viele überraschende Nachberufung von Dejan Ljubicic nach dem Ausfall des verletzten Christoph Baumgartner. Welche Tugenden bringt der Schalke-Legionär mit, was wird von ihm in den USA erwartet und welche Positionen kann er bekleiden?

Und was wird erwartet vom Nationalteam? Bis hin zum Weltmeistertitel, wie einer der ÖFB-Stars offenbar selbst gesagt hat. Wer das war, hört man in der aktuellen Episode.

Mit den WM-Spezialfolgen der KURIER-Nachspielzeit bleiben Sie bestens informiert über das rot-weiß-rote Nationalteam und alles, was rundherum passiert. 

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Fußball-WM Nachspielzeit - der Podcast David Alaba Marko Arnautovic
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