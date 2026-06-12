Hello America: Was man vor dem ersten Spiel des ÖFB-Teams wissen muss

Die gigantische Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat begonnen. Das ÖFB-Team hat noch einige Tage Zeit, um sich noch mehr einzugewöhnen und sich auf das erste Spiel gegen WM-Neuling Jordanien vorzubereiten. Anpfiff für Österreich ist der 16. Juni (Ortszeit), in Österreich sieht man das ÖFB-Team am 17. Juni, 6 Uhr morgens auf ORF 1.

Immer brennender wird die Frage nach Ralf Rangnicks Startelf. Wird sie ähnlich aussehen wie jene im Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni? KURIER-Expertin Viktoria Schnaderbeck glaubt nicht, wie sie im Podcast sagt. Und die beiden KURIER-Experten in Santa Barbara, Alexander Strecha und Andreas Heidenreich haben bei den Trainings - sofern es möglich war - den österreichischen Teamspielern auf die Beine geschaut und sich im Umfeld umgehört. Wer ist fit? Wer wird spielen? Wer empfiehlt sich für die Startelf? Ein Name fällt auffällig oft: Sasa Kalajdzic ist offenbar in Hochform. Die Frage ist, auf welcher Position - die KURIER-Redakteure vor Ort erklären die Hintergründe.

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