Hello America: Was man vor dem ersten Spiel des ÖFB-Teams wissen muss
Die gigantische Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat begonnen. Das ÖFB-Team hat noch einige Tage Zeit, um sich noch mehr einzugewöhnen und sich auf das erste Spiel gegen WM-Neuling Jordanien vorzubereiten. Anpfiff für Österreich ist der 16. Juni (Ortszeit), in Österreich sieht man das ÖFB-Team am 17. Juni, 6 Uhr morgens auf ORF 1.
Immer brennender wird die Frage nach Ralf Rangnicks Startelf. Wird sie ähnlich aussehen wie jene im Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni? KURIER-Expertin Viktoria Schnaderbeck glaubt nicht, wie sie im Podcast sagt. Und die beiden KURIER-Experten in Santa Barbara, Alexander Strecha und Andreas Heidenreich haben bei den Trainings - sofern es möglich war - den österreichischen Teamspielern auf die Beine geschaut und sich im Umfeld umgehört. Wer ist fit? Wer wird spielen? Wer empfiehlt sich für die Startelf?
Ein Name fällt auffällig oft: Sasa Kalajdzic ist offenbar in Hochform. Die Frage ist, auf welcher Position - die KURIER-Redakteure vor Ort erklären die Hintergründe.
Non-playing Teamkollege Christoph Baumgartner
Außerdem analysieren sie in der WM-Spezialfolge die für viele überraschende Nachberufung von Dejan Ljubicic nach dem Ausfall des verletzten Christoph Baumgartner. Welche Tugenden bringt der Schalke-Legionär mit, was wird von ihm in den USA erwartet und welche Positionen kann er bekleiden?
Und was wird erwartet vom Nationalteam? Bis hin zum Weltmeistertitel, wie einer der ÖFB-Stars offenbar selbst gesagt hat. Wer das war, hört man in der aktuellen Episode.
Mit den WM-Spezialfolgen der KURIER-Nachspielzeit bleiben Sie bestens informiert über das rot-weiß-rote Nationalteam und alles, was rundherum passiert.
>>> Abonnieren: Unsere Kurier-Nachspielzeit ist auch auf iTunes, Spotify und als RSS-Feed zu finden.
-> Link zur KURIER-Nachspielzeit auf Apple Podcasts
>>> Feedback, Anregungen oder Beschwerden? Schreiben Sie uns.
>>> Dieser Podcast entstand in Kooperation mit IMMOUnited.
Kommentare