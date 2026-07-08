WM-Bilanz des ÖFB-Teams: „Das Turnier kam vier Jahre zu spät“

Nach vier Wochen sind Fußball-Weltmeisterschaften normalerweise (bald) zuende. Nicht diese. 48 Teams waren es, 104 Spiele sind zu spielen. Noch sind mehr als 10 Tage zu bestreiten. Österreichs Nationalteam aber verabschiedete sich nach vier Spielen (Jordanien, Argentinien, Algerien, Spanien) von dieser WM. Mit ein paar Tagen Abstand ziehen die KURIER-Fußballexperten Andreas Heidenreich und Alexander Strecha Bilanz. Kann man jetzt eigentlich stolz sein auf dieses Team? Welche Baustellen haben sich aufgetan bzw. gezeigt? Und wie geht es jetzt weiter?

All diese Fragen - und noch viel mehr - werden in der Folge 5 der KURIER Nachspielzeit WM-Spezial behandelt. Auch die ÖFB-Nachwuchsreform kommt zur Sprache, die in der Nachspielzeit #153 behandelt wurde. Hier geht es zur Episode. Die beiden USA-Reisenden erzählen dabei auch von ihren Erlebnissen vor Ort, von der Stimmung in den Stadien und auf den Straßen und vom Wahrheitsgehalt der Vorurteile, die wir vor der WM hatten. Interessiert sich dort wirklich niemand für Fußball? Und ist wirklich alles so teuer?