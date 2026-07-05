Arnautovics berührender Abschied: „Danke Österreich, ich liebe dich!“

Marko Arnautovic im österreichischen Teamdress, egal, ob rot, weiß, schwarz oder eine andere Farbe. Diese Bilder gehören der Geschichte an. Nach 137 Spielen für das ÖFB-A-Team nimmt der Fanliebling Abschied von Fans und Teamkollegen. In einem emotionalen Social-Media-Video sagt Marko Arnautovic noch einmal Danke. Mit Bildern aus seiner Karriere, hinterlegt von dramatischer Musik und seiner eigenen Stimme.

Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben - für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zuhause unterstützt haben. Wir haben unvergessliche Momente erlebt, gemeinsame Herausforderungen gemeistert und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden. Heute ist der Moment gekommen, dieses Kapitel zu beenden. Nach 137 Länderspielen und 49 Toren verabschiede ich mich mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unendlichem Stolz aus der Nationalmannschaft. Danke an jeden Mitspieler, jeden Trainer, jeden Betreuer, jeden Fan und an alle, die an mich geglaubt haben. Danke, Österreich, ich liebe dich!