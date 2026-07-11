72.000 Schüler haben drei Wochen lang auf das Smartphone und Social Media-Apps verzichtet. Sie konnten besser schlafen, waren weniger depressiv und sozial aktiver. Der klinische Psychologe Oliver Scheibenbogen erzählt, warum wir alle wieder mehr Realkontakte brauchen, was passiert, wenn es keine synchrone Kommunikation gibt und inwiefern im Regenwald die Lösung zu finden ist. Der 116. Tresen der Milchbar mit Christian Böhmer und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.