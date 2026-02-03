Veith Moser: "Wir haben in Österreich eine Drei-Klassen-Medizin"

Er ist seit über zwei Jahrzehnten Chirurg, arbeitet seit 2009 am UKH Lorenz Böhler, seit 2010 als plastischer Chirurg und als gerichtlich beeideter Sachverständiger in Wien. Am 94. Tresen der Milchbar spricht Dr. Veith Moser mit Christian Böhmer und Johanna Hager über die fatalen Folgen von fehlenden Pflegekräften, die Arbeitseinstellung der Generation Z und woran das Gesundheitssystem genesen kann.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.