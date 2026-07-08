Am Sonntag sagt Nico Marchetti im KURIER-Interview: „Ich fürchte mich nicht. Weder vor Kritik noch vor Kickl.“ Drei Tage später ist er als Generalsekretär Geschichte. Wer ist sein Nachfolger Markus Gstöttner, und ist er mehr „Bihänder als feine Klinge“? Darüber sprechen am Tresen der Milchbar KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart, Christian Böhmer und Johanna Hager.

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