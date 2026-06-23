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70 Jahre FPÖ: Warum Kickl in den Umfragen weiter zulegt

Die FPÖ feierte ihr 70-jähriges Bestehen und legt in den Umfragen weiter zu. Woran das liegt und warum das die anderen Parteien nicht schaffen.
Caroline Bartos und Johanna Hager
23.06.2026, 16:53

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70 Jahre FPÖ - das feierte die Freiheitliche Partei Österreichs am Samstag in der Hofburg. Zu Gast waren unter anderem: das deutsche AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der mittlerweile abgewählte ungarische Ministerpräsident und Fidesz-Vorsitzende Viktor Orbán. Die Gästeliste und die Feier per se sorgte bei den anderen Parteien für Empörung. Warum das so ist, wie derzeit die Umfragewerte der Parteien aussehen und warum sich vor kurzem Ex-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Herbert Kickl getroffen haben, bespricht Studio-KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Chefin Johanna Hager. 

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