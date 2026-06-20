70 Jahre FPÖ: So feierte Kickl in der Hofburg

Die FPÖ hat ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt in der Hofburg begangen. Die Partei sei "der einzige Hoffnungsträger für Millionen Menschen in diesem Land", sagte Parteichef Herbert Kickl in seiner Festrede. Er holte zum Rundumschlag gegen die EU sowie die "Systemparteien" aus und betonte die Bedeutung von Souveränität und Freiheit, die nur die FPÖ hochhalten würde. Unter den Rednern waren auch Spitzen anderer europäischer Rechtsparteien von Viktor Orbán bis Alice Weidel.

Aktuell werde oft von der Gefährdung der Demokratie gesprochen, so Kickl. Diese würde aber nicht von erstarkten rechten Parteien, sondern von den ehemaligen Großparteien ausgehen.

Eine ausführliche Reportage vom Festakt lesen Sie hier: