Sibel erzählt

Sibel ist in einem kleinen Ort in Oberösterreich als Tochter türkischer Eltern groß geworden. Dabei hatte sie oft das Gefühl, in zwei unterschiedlichen Welten zu leben. Die Erwartungen ihrer Eltern und der Community auf der einen Seite, Klischees und Diskriminierungserfahrungen in der Schule auf der anderen Seite. Sibel fühlte sich oft "dazwischen". Fragen, wie "Bin ich jetzt Österreicherin oder Türkin", beschäftigten sie lange. Und egal wie die Antwort ausfiel, Sibel hatte trotzdem immer das Gefühl, sie kann es ohnehin niemanden so richtig recht machen. Das führte sie in eine tiefe Identitätskrise - bis sie sich entschied, aus den Schubladen auszubrechen.

Über ihren Weg zu sich selbst und ihrer Identität, wie sie lernte, dass eine Biografie, wie ihre, auch eine Bereicherung sein kann, erzählt sie in dieser Folge von „Ich weiß, wie es ist“.