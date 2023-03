Christine erzählt

Christine erinnert sich noch ganz genau an ihre erste Panikattacke. Damals war sie erst 17 Jahre alt. „Es hat mit einem Kribbeln in den Füßen begonnen. Dann stieg die Angst langsam in meinem Körper hoch. Es kam Herzklopfen dazu, ich hatte versucht aufzustehen und mir ist schwarz vor Augen geworden. Dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen", erzählt sie in der neuen Folge von "Ich weiß, wie es ist".