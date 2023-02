Querschnittslähmung: Der Beginn eines zweiten Lebens

Paul ist seit einem Unfall vor 22 Jahren selbst auf einen Rollstuhl angewiesen, in ihre Patienten kann sie sich daher besonders gut hineinfühlen: „Im ersten Schritt geht es darum, die ganzen Fragen zu beantworten und auch den Personen zu zeigen, was überhaupt alles möglich ist.“ Nach dem ersten Herantasten an den Rollstuhl geht es aber vor allem darum, dass die Patienten lernen, wie sie ein möglichst eigenständiges Leben führen können. In der Rehaklinik haben die Patienten auch die Möglichkeit, unterschiedliche kreative Therapieformen und Behindertensportarten auszuprobieren.