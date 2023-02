Walter erzählt

Es war ein einziger Schritt, der sein Leben für immer veränderte. An einem verregneten Montagmorgen rutscht der gelernte Zimmerer Walter bei einem unvorsichtigen Schritt auf einem Dach aus. Er verliert das Gleichgewicht und stürzt dreieinhalb Meter in die Tiefe. "Es hat sich angefühlt, als würde das Leben aus mir weichen“, erinnert sich der heute 53-Jährige in dieser Folge von „Ich weiß, wie es ist“. Seit seinem Unfall ist Walter auf den Rollstuhl angewiesen, eine Situation, die er Anfangs nicht wahrhaben wollte.

Doch heute kann Walter nicht nur auf schwere Momente zurückblicken, sondern auch auf viele unglaublich schöne, die er in seinem – wie er es nennt – zweiten Leben erlebt hat. Der dreifache Familienvater hat im Profisport seine neue Berufung gefunden und sich nicht nur zurück ins Leben, sondern bis zur Spitze der Paralympics gekämpft.