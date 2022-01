Wie eine Verschwörungstheorie entsteht: Die Wucht des Hexenhammers

Der Glaube an Hexen ist weltweit in fast allen Kulturen und Epochen zu finden - meist wurde wird in gute und schlechte Hexen unterteilt, was seit Menschengedenken zu Verfolgungen führte – und führt. Allein in Tansania etwa sollen zwischen 1960 und 2000 gegen 40.000 Menschen wegen vermeintlicher Hexerei getötet worden sein. Zum Vergleich: In den Jahrhunderten der europäischen Hexenverfolgung geht man von etwa 60.000 Toten aus.

Doch wie kam diese überhaupt zustande?

