Mysterium Denver Airport: Startplatz für die neue Weltordnung?

Einer der größten Flughäfen der USA soll in Wirklichkeit das Hauptquartier der Verschwörer sein. Wenn man sich die vielen Kuriositäten am Denver Airport im Bundesstaat Colorado ansieht, wird man tatsächlich stutzig: Die Start- und Landebahnen sind etwa in Form eines Hakenkreuzes angelegt. Es gibt ein bizarres Tunnelsystem unter dem Flughafen, verstörende Kunstwerke im Inneren und obendrein soll der Flughafen von einer sogenannten New World Commission finanziert worden sein. Das klingt verdächtig nach New World Order.

Aber das sind nur einige Seltsamkeiten. Auch mysteriöse tödliche Unfälle gibt es in der Geschichte des Airports.

Die Fake Busters haben sich den Flughafen genauer angeschaut und versucht herauszufinden, ob das alles nur kuriose Zufälle sind, oder eine geheime Organisation die Geschicke lenkt….

