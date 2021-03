Bombardierten die USA Ostdeutschland mit Kartoffelkäfern?

Die DDR-Staatsmedien schlagen Alarm! Seit Wochen befallen immer mehr Kartoffelkäfer die Felder. Bauern berichten von Tausenden Schädlingen, die aufgetaucht seien, nachdem US-Flieger über sie hinweg gedonnert sind. Auch ein Straßenwärter will bei Routinearbeiten am Grünstreifen ein sehr niedrig fliegendes Flugzeug entdeckt haben. Unmittelbar danach wimmelte es von Kartoffelkäfern; in einer schnell organisierten Suchaktion wurden fast 10.000 von ihnen aufgesammelt.

Offiziell ist die DDR einem „ungeheuerlichen verbrecherischen Anschlag“ auf die Spur gekommen. Die USA wollen ihre Ernte vernichten!

Was ist dran an diesen Anschuldigungen? Die Fakebusters haben sich auf die Suche gemacht.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.