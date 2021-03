Tod durch FFP-Maske: Was ist dran an den Schock-Meldungen?

Wir schreiben zirka ein Jahr Coronavirus in Österreich und Deutschland. Während am Anfang viele noch nicht an die Gefährlichkeit einer Erkrankung glauben wollten, ist sie zehntausende Tote später auf tragische Weise sichtbar geworden. Doch egal wie viele Menschen leiden, die Zahl der Verschwörungstheoretiker wächst genauso schnell wie die Zahl der Neuinfektionen.

Neben Angst vor Diktatur und weiteren Einschränkungen im täglichen Leben, ist diesen selbsternannten Skeptikern vor allem die Maskenpflicht ein Dorn im Auge. Der Schutz vor Ansteckung, soll in Wirklichkeit schlecht für die Gesundheit sein, ja sogar Tote soll es wegen der FFP-Masken schon gegeben haben.

Die Fake Busters haben sich durch die Berichte der letzten zwölf Monate gewühlt und die Fakten geprüft. Und soviel vorab, nicht alles was im Netz herum geistert ist Fake.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...