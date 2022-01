"Kommunismus und Zerstörung": Ist der Great Reset umsetzbar?

Hallo bei den Fake Busters. Heute schauen wir uns an, wie es um das Vorhaben der Weltelite bestellt ist, uns alle in den Kommunismus zu treiben. So sehen das zumindest viele Verschwörungstheoretiker, wenn es um den Great Reset geht. Nun ist das keine Verschwörungstheorie, sondern sogar eine Vision des Gründers des Weltwirtschaftsforums. Doch ist sie tatsächlich umsetzbar? Und gehen wir in diese Richtung?

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.