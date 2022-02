Ist der Grüne Pass das Tor zur totalen Überwachung?

Hallo bei den Fake Busters. Heute widmen wir uns dem Datenschutz. Seit 1. Februar, gilt in Österreich die Impfpflicht, gleichzeitig läuft für Zehntausende Österreicher die Gültigkeit des Grünen Passes ab. Dieser berechtigt etwa zum Eintritt in Lokale, in gewissen Telegram-Gruppen wird er aber als das Werkzeug einer weltweiten Überwachung gesehen. Verschwörungstheoretiker sind davon überzeugt, dass damit die Freiheit, wie wir sie kennen, zu Ende geht. Haben sie damit Recht? Darüber sprechen wir heute mit einem renommierten Experten aus der Datenschutzbranche.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.