Hat Hitler Österreich für eine Heilige Lanze besetzt?

Hallo bei den Fakebusters. Heute schauen wir uns eine Reliquie an, die eine bedeutende Geschichte hinter sich hat – und in der Wiener Hofburg ausgestellt ist. Die Heilige Lanze, die der Legende nach Jesus Christus durchbohrt hat. Vielen Herrschern der Weltgeschichte soll große Siege eingebracht haben, weswegen auch Adolf Hitler ein Auge auf sie geworfen haben soll. Verschwörungstheoretiker sind der Ansicht, dass sie gar der Auslöser für seinen Nationalsozialismus gewesen sei. Was hat es damit auf sich?