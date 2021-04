Haben die USA AIDS in einem Labor entwickelt?

Hallo bei den Fakebusters. 1969 sollen die USA den Auftrag zu Entwicklung eines Virus erteilt haben. Nein, es ist nicht Corona. Die Rede ist vom HI-Virus, das für die Krankheit AIDS veranwortlich ist. Zumindest, wenn es nach dem KGB und dem DDR-Geheimdienst in den Achtzigerjahren geht.

Immer mehr Zeitungen berichteten damals über ein gewisses Buch, das den Beweis für die US-Verantwortung liefern könnte. Was eine Dokumentation, die in Westdeutschland gezeigt wurde, damit zu tun hat und wie gut sich diese Verschwörungstheorie gehalten hat, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge.

Bleibt skreptisch, aber hört uns gut zu.