Fake Busters treffen Hoaxilla - Aufdecker unter sich

Diesmal wandeln die Fake Busters auf der Metaebene und treffen in einem Special auf zwei Menschen, die ebenfalls versuchen, Licht in dunkle Verschwörungsmythen zu bringen.

Alexa und Alexander sind mit ihrem Podcast Hoaxilla seit zwölf Jahren auf der Suche nach der Wahrheit und sind dabei tief in absurde Welten eingetaucht. Was haben sie über die Jahre erlebt? Wie veränderte sich die Szene der Verschwörungstheoretiker? Die Fake Busters haben nachgefragt.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...