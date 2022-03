Smiley Face Murder - gibt es eine unentdeckte Mordserie?

Über 350 junge, gesunde, sportliche Männer sind tot. Alle standen in der Blüte ihres Lebens und studierten an verschiedenen Universitäten in den USA. Und sie alle eint das gleiche Schicksal: Sie sind ertrunken. Laut den Ermittlungsbehörden soll es sich um Unfälle handeln. Mehrere pensionierte Detektivs glauben das nicht. Vielmehr soll es sich um eine der größten Mordserien handeln, die es in der US-Geschichte bisher gab. Die Parallelen zwischen den Fällen seien zu ähnlich, es gibt zu viele Ungereimtheiten.

Doch kann es wirklich sein, dass diese Vorgänge für Jahrzehnte unentdeckt blieben? Kann es sein, dass ein Serienmörder seit Jahren unbemerkt zuschlägt? Die Fake Busters sind in die Geschichte der Smiley Face-Morde eingetaucht.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…