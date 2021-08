Droht uns am Freitag, den 13. großes Unheil?

Paraskavedekatriaphobie. Dieser komplizierte Name, eine Mischung aus dem altgriechischen Paraskeuee für Freitag, Triskaideka für 13 und Phobie für die Angst, steht für die krankhafte Angst vor dem Datum Freitag, der 13. Wer unter dieser Angst leidet, hat heute keine wichtigen Termine ausgemacht, fährt nicht mit dem Auto, bleibt lieber daheim und hört alle Fakebusters-Folgen durch. Auch für Menschen, die nicht direkt Angst haben, ist das kein Tag wie jeder andere im Kalender. Denn in Österreich und einigen anderen Ländern herrscht der Aberglaube, dass an diesem Datum mit Unglück gerechnet werden muss.

Doch woher kommt sie, diese Angst? Welche Bedeutung steht hinter diesem Aberglauben? Gibt es Anhaltspunkte? Und sind abergläubische Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien? Die Fakebusters sind diesen Fragen nachgegangen.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.