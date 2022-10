Die Szene der Corona-Leugner: Wie gefährlich kann sie werden?

Das Motto der Demo am Wiener Heldenplatz ist "Impfen tötet". Doch die Plakate zeigen schon, dass es auch viele andere Themen sind, die die Menschen hier zusammenbringen. Es ist Sonntag und trotz Nieselregen sind zirka 800 Demonstranten gekommen. Viele haben Österreich-Fahnen mit dabei, viele Tagen schwarz, weil sie um die Impfopfer trauern. Was bringt diese Gruppe hier zusammen, was wollen sie erreichen und wie gefährlich ist diese Bewegung für die Demokratie? Die Fake Busters sind mitmarschiert.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...