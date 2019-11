Jetzt hören: Der Grenzgänger - das Verschwinden von Franz Leiss

Im Oktober 2009 wird in ein Haus in Kleinhaugsdorf eingebrochen. Die Diebe räumen den Tresor aus under ebeuten Uhren und Schmuck. Das Kuriose: Das Haus liegt zu dieser Zeit schon sieben Monate verlassen da - denn der Besitzer, Franz Leiss, wird vermisst.

Doch wer war Franz Leiss überhaupt? Kühler Geschäftsmann, Frauenheld und Choleriker - seine vielen Gesichter geben den Ermittlern Rätsel auf.