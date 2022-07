Wie lebt die Welt mit Inflation?

167 Prozent Inflation ist für die Bevölkerung in Venezuela ein Grund zum Aufatmen. Währenddessen fürchten wir uns vor einer bald zweistelligen Rate: Im Juni ist die Inflation in Österreich auf 8,7 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Ein Blick über den Tellerrand: Wir schauen uns verschiedene Länder der Welt und das Leben der Bevölkerung mit Inflation an. Vasily Astrov vom Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche berichtet, wie die Bevölkerung in seinem Herkunftsland Russland gerade mit Teuerungen umgeht. Der Ökonom erklärt, warum Inflation allgemein nicht nur schlecht ist, und was jetzt eigentlich passieren muss, um die schnelle Preissteigerung zu stoppen.