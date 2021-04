Warum die Corona-Lage in Indien so gefährlich ist

In Indien werden seit 22. April täglich mehr als 300.000 neue Coronafälle gemeldet. Mehr als 17 Millionen Menschen in Indien haben bereits wissentlich eine Covid-19-Infektion überstanden. Rund 200.000 haben sie nicht überlebt. Indien hat die erste Welle an Corona-Infektionen im Vorjahr verhältnismäßig glimpflich überstanden. Auch, weil die Regierung einen strikten Lockdown verordnet hatte. Die zweite Welle wütet derzeit über dem 1,3 Milliarden-Einwohner-Land mit voller Wucht. Indiens seit Jahrzehnten unterfinanziertes Gesundheitssystem ist vollkommen überfordert. Vor den Notaufnahmen stehen Angehörige, die um Betten und Sauerstoff für Kranke flehen.

Was ist passiert? Warum sind die Corona-Zahlen in Indien im April explodiert?

Diesen Fragen geht die aktuelle Folge des Daily Podcasts nach. Dazu spricht Moderatorin Karoline Krause-Sandner mit Peter Rimmele in Neu-Delhi. Er leitet dort das Indien-Büro der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung.