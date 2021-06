Tornados: Woher sie kommen und wie man sich schützt

Wie häufig kommt es zu Tornados?

Pro Jahr werden in Österreich zwar zwei bis fünf Tornados dokumentiert. Dass diese eine derartige Stärke wie in Tschechien aufweisen, ist eher selten. Der stärkste jemals dokumentierte Tornado in Österreich wurde 1916 beobachtet: Mit 300 km/h fegte er von Bad Fischau durch Wiener Neustadt bis nach Lichtenwörth, auf der fünfteiligen Fujita-Skala wurde er als Tornado der Klasse vier eingestuft. Über 30 Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt.