Ich habe Omikron - das rät der Arzt

Kommen wir zu den Antikörpercocktails, wie sie auch Donald Trump einst bekommen hat. Gibt es das auch für Normalsterbliche?

Ja. Das ist nichts, was den Reichen und Schönen vorbehalten ist, sondern wird auch bei uns durchaus eingesetzt. Aber auch nur in der Klinik und nicht zu Hause.

Was kann man eigentlich für die Psyche tun, wenn man mehrere Tage isoliert in einem Zimmer liegen muss?

Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte sich da einen Plan zurechtlegen. Wie man sich beschäftigt, wie man die Zeit verbringt. Wichtig sind Sozialkontakte, zumindest über Telefon oder online. Dass man Kontakt mit seinen Freunden und seiner Familie hält. Dass man sich da ein bisschen aufmuntern lässt. Viele Leute haben doch Angst, hier gibt es auch die Möglichkeit von Hotlines und Telefonseelsorge. Das würde ich wirklich großzügig in Anspruch nehmen, denn dieser psychische Aspekt der Isolation ist nicht zu unterschätzen. Und natürlich spielt die Psyche auch eine gewisse Rolle fürs Gesundwerden.

Viele Leute haben sich ein Pulsoximeter besorgt. Doch wie funktioniert das?

Diese Geräte gibt es schon um 25 Euro, sie messen den Sauerstoffgehalt im Blut über den Finger. Ganz wichtig, Nagellack oder Tätowierungen können das Ergebnis verfälschen. Man sollte auch nicht am kalten Finger messen und das Gerät rund eine Minute am Finger belassen. Normalerweise haben wir etwa 98 Prozent oder mehr Sauerstoffsättigung. Ein Problem wird es dann so ab 94 Prozent, da spricht man schon von einer Hypoxämie, also von einer Unterversorgung und kritisch wird es dann ab 92 Prozent. Da braucht man schon zusätzlichen Sauerstoff.

Ab dann sollte man die Rettung rufen?

Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort auf die Intensivstation muss, aber zumindest auf die Normalstation, wo man für ein paar Tage Sauerstoff bekommt.

Wie lang dauert die Krankheit im Schnitt? Auf was kann man sich einstellen?

Wenn man einen leichten Verlauf hat, dann ist man normalerweise nach 7 bis 10 Tagen wieder weitgehend gesund. Es ist bei Covid aber gerade bei Ungeimpften oft so, dass sich um den sechsten, siebten Tag herum noch einmal eine Verschlechterung einstellen kann. In diesem Fall sollte man rasch mit dem Arzt Kontakt aufnehmen.